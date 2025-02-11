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Türkiye
AA 11.02.2025 14:00

Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi

Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde deniz suyu kıyıdan çekildi.

Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi

Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Aydın Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.

Vatandaşlardan Hüseyin Uslu, 41 yıldır ilçede yaşadığını, kuvvetli poyrazın olduğu dönemlerde suda zaman zaman çekilmenin olduğunu fakat böylesi bir tabloyu uzun zamandır görmediğini söyledi.

Çeşme

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkisindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.

Birçok kuşa ev sahipliği yapan Karşıyaka Azmağı'nda da suların çekildiği gözlendi.

Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi

Alaçatı Mahallesinde sörf eğitmeni Çağla Kubat, neredeyse her yıl yaşanan su çekilmesinin bu kez daha fazla gözlendiğini söyledi.

Bu hafta su çekilmesi nedeniyle antrenmanları iptal ettiklerini aktaran Kubat, suyun yeniden eski seviyeye gelmesini beklediklerini ifade etti.

Amatör balıkçı Serhat Atlamaz ise çekilmenin ciddi boyuta ulaştığını ve bu durumun tekne balıkçılığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

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