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Türkiye
AA 11.02.2025 11:09

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'un Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz ve Sultangazi ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Küçükçekmece,Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

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