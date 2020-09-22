Engelli genç akülü aracıyla her gün sokak hayvanlarını besliyor

Engelli genç akülü aracıyla her gün sokak hayvanlarını besliyor

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Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Maruf köyünde koronavirüs vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.

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