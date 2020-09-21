Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaşar Güler yönetimindeki otomobil, İzmir-Ankara karayolu Erbiller Kavşağı'nda, Coşkun Altundaş idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje vuran otomobil takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güler ile aynı araçtaki Nuran ve Naz Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Turgutlu Devlet HastanesiSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:44
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