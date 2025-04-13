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Türkiye
AA 13.04.2025 19:10

Çankaya'da sokaklar çöp yığını

Ankara'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlatma yaparak bazı mahallelerde çöpleri toplamadı.

Çankaya'da sokaklar çöp yığını
[Fotograf: AA]

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.

Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

Çankaya'da sokaklar çöp yığını

Vatandaşlar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından risk oluşturan durum nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.

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