Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde, Ramazan Kaya'nın kullandığı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Elif ve Selim Ege Kaya, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Elif Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaya'nın Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaya için yarın Süleyman Demirel Üniversitesinde tören düzenlenecek.

Öte yandan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, trafik kazasında hayatını kaybeden Kaya ile ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Saltan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Elif Kaya'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve SDÜ ailesinin başı sağ olsun. Kazada yaralanan üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ramazan Kaya ve oğluna acil şifalar diliyorum."​​​​​​​