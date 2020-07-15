Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık alan zarar gördü.
Sazlıdere ve Adilhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol altına almak ve söndürmek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel çalışmalara katıldı.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale orman yangını çanakkale haberSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:13
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