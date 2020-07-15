Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Artin ve Rize'deki tüm vatandaşlara ulaştık
[Fotoğraf: AA ]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını söyledi.
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Etiketler: son dakika artvin rize sel rize'de selSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:19
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