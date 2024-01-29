Duman 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.01.2024 12:02

Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Boğaz'daki seferler, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında saatsiz olarak devam ediyor.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00 seferi 18.00'de yapılacak. Bu hatta tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler saatinde gerçekleştirilecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içinde Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 13.00 ve 17.00'de sefer yapılacak.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
THY uçağına yıldırım isabet etti, acil inişe geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Japonya’nın uzay aracı Ay’da ters duruyor
12:33
Kanarya Adaları'na son 72 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi
12:23
Kayak merkezlerinde sömestir yoğunluğu yaşanıyor
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:12
Rize çay ihracatından 10,2 milyon dolar kazandı
12:08
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
FOTO FOKUS
Bir torba un için saatlerce bekliyorlar...
Bir torba un için saatlerce bekliyorlar...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ