Diyarbakır'da köydeki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Kırsal Kılıçlı Mahallesi'nde rahatsızlanan 16 yaşındaki H.E'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından ulaştı.

Hastaya ilk müdahaleyi evinde yapan ekipler, ulaşım güçlüğü nedeniyle H.E'nin hastaneye nakli için ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, sağlık çalışanları tarafından kardan temizlenerek hazırlanan alana indi.

Sedyeyle helikoptere taşınan H.E, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırıldı.

Bakan Koca görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"Hamza Diyarbakır Lice'de yaşayan genç kardeşimiz. Dün kronik hastalığına bağlı olarak yaşadığı solunum sıkıntısı için ambulans ekibimiz yola çıktı. Yol şartları nedeniyle Hamza'ya hızla nefes olmak için helikopter ambulans desteği istendi. Köye gelen helikopter ambulans Hamza'ya mutluluk bize huzur oldu."