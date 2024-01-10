Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.01.2024 17:59

Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime ara verilecek

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak Perşembe il genelinde taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu.

Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime ara verilecek

Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün il genelinde hamile ya da engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Çanakkale Eğitim
Sıradaki Haber
Yedikleri yemekten zehirlenen 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:52
Emekli maaşlarına iyileştirme olacak mı?
17:56
Yedikleri yemekten zehirlenen 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17:53
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu getirildi
17:48
İsrail güçleri Deyr Belah'ın güneyinden 'büyük bir yıkım' bırakarak çekildi
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ