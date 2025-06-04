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Türkiye
AA 04.06.2025 10:39

Çanakkale'de korkutan bina yangını: 10 kişi hastanelik oldu

Çanakkale'de site içerisindeki binanın üçüncü katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alınırken yangının neden çıktığına ilişkin araştırma başlatıldı.

Çanakkale'de korkutan bina yangını: 10 kişi hastanelik oldu

Merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki sitede bulunan binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve Kepez belediyelerine bağlı itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangından etkilenen binadaki vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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