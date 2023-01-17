Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi.
Çanakkale'de hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale- Eceabat vapur hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi.
Planlı diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Deniz Otobüsü Çanakkale Hava Durumu Fırtına
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