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Türkiye
TRT Haber 22.07.2024 17:50

Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17,39'da gerçekleşen deprem yerin 10,23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"An itibariyle olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay, depreme ilişkin sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. 

Saha taramalarına başlandığını belirten Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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AFAD Deprem Son Dakika
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