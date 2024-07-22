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Türkiye
AA 22.07.2024 17:01

Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısına uğrayan kadını vatandaşlar kurtardı. Sol kol ve bacağı ile dudağından yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı.

Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Koluna, bacağına ve dudağına dikiş atılan kadın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, işten çıktıktan sonra bir iş yerine ait 2 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Birol, "Ayağımdan terliğimi çıkarttım, attım ama hiç kaçmadılar. Elimdeki süt bidonunu sallayınca köpekler dudağımı bıraktı, bacağımdan tuttu. Biri bacağımdan diğeri kolumdan ısırdı." dedi.

"Köpekler bağlı değildi, şikayetçi oldum"

Köpeklerden kurtulmaya çalıştığı sırada çevredekilerin kendisini kurtardığını aktaran Birol, şunları kaydetti:

"İlla ölmemiz mi gerekiyor, hiç mi dışarı çıkmayayım? Tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Bu korkuyu nasıl atacağımı bilmiyorum. Sabaha kadar hiç uyumadım. Gözümü kapattığımda 2 köpeğin üstüme geldiğini hatırlayıp açtım. Saldıran köpekler sahipli, aşıları varmış. Köpekler bağlı değildi, şikayetçi oldum. Tedavim hastanede 3 gün daha sürecek."

Valilikten yapılan açıklamada, köpeklerin sahibi H.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan H.K'ye, idari yaptırım uygulanacağı ifade edilen açıklamada, 2 köpeğin, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinada tutulacağı aktarıldı.

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