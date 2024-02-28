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Türkiye
AA 28.02.2024 21:03

Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyündeki ormanlık alana operasyon düzenlendi.

Operasyonda üç araçta 27 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla İ.C, S.D, E.Y, ve A.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanırken, muhafaza altına alınan 3 araç da yediemin otoparkına çekildi.

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