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Türkiye
TRT Haber 28.02.2024 18:42

SOLOTÜRK'ten ilk hava şehitleri için anma uçuşu

SOLOTÜRK gösteri ekibi, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için Muğla semalarında uçtu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

SOLOTÜRK'ün, "İlk Hava Şehidi ve İlçeye İsmini Veren Şehit Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey'in Şehadetinin 110'uncu Yılı Anma Töreni" etkinliğinde gösteri uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

İzleyenler, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Telefonlarıyla SOLOTÜRK'ün akrobasi hareketlerini kayda aldı.

Bakanlık açıklamasında "Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Karakol Uçağı, 110 yıl önceki güzergahta uçuş yaptı 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait Deniz Karakol Uçağı, şehit Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anısına anma uçuşu gerçekleştirdi.

Deniz Karakol Uçağı, Fethi Bey'in 110 yıl önce kullandığı güzergah olan İstanbul-Hatay arasında uçtu.

 

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Muğla Şehit
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SOLOTÜRK'ten ilk hava şehitleri için anma uçuşu
SOLOTÜRK'ten ilk hava şehitleri için anma uçuşu
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