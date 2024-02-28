SOLOTÜRK'ten ilk hava şehitleri için anma uçuşu

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

SOLOTÜRK'ün, "İlk Hava Şehidi ve İlçeye İsmini Veren Şehit Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey'in Şehadetinin 110'uncu Yılı Anma Töreni" etkinliğinde gösteri uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

İzleyenler, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Telefonlarıyla SOLOTÜRK'ün akrobasi hareketlerini kayda aldı.

Bakanlık açıklamasında "Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Karakol Uçağı, 110 yıl önceki güzergahta uçuş yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait Deniz Karakol Uçağı, şehit Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anısına anma uçuşu gerçekleştirdi.

Deniz Karakol Uçağı, Fethi Bey'in 110 yıl önce kullandığı güzergah olan İstanbul-Hatay arasında uçtu.

İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914’te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey’in, şehadetlerinin yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Deniz Karakol Uçağı tarafından Fethi Bey’in… pic.twitter.com/l35GKXeUcR