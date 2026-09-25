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Dünya
AA 25.09.2026 11:02

Yunanistan’da muhalefet partisi, Miçotakis-Netanyahu görüşmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi

Yunanistan’da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Gavriil Sakellaridis, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York’ta yaptığı görüşmeyi “Yunanistan için utanç verici” olarak nitelendirdi.

Yunanistan’da muhalefet partisi, Miçotakis-Netanyahu görüşmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi

Sakellaridis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapılan Miçotakis-Netanyahu görüşmesine tepki gösterdi.

Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakellaridis, Miçotakis’in böyle bir isimle görüşmesinin Yunanistan açısından utanç verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sakellaridis, Yunanistan’ın son yıllarda İsrail ile geliştirdiği askeri ve stratejik ilişkileri de eleştirerek hükümetin dış politikasının, ülkeyi İsrail’in Doğu Akdeniz’deki askeri planlarına giderek daha fazla bağladığını vurguladı.

Yunanistan’ın “Netanyahu’nun uydusu haline gelmemesi gerektiğini” belirten Sakellaridis, İsrail ile askeri işbirliğine son verilmesi, bağımsız dış politika izlenmesi, uluslararası hukukun savunulması ve Filistin halkına destek verilmesi çağrısında bulundu.

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