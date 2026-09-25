Soykırımcı Netanyahu'yu BM Genel Kurulu'nda 70'e yakın ülke protesto etti

Onlarca ülkenin BM heyetleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sürgün etme ve toprak gaspları, Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dünyanın dört bir yanından 70'e yakın ülkenin temsilcisi, Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra Genel Kurul'u terkederek veya salona hiç gelmeyerek İsrail Başbakanı'nı protesto etti.

Bazı ülkeler ise sıralarında genç diplomatlarını ya da tek kişi bırakarak Netanyahu'ya mesaj vermeyi tercih etti.

70'e yakın üye ülke Genel Kurulu terk ederek protesto etti

Netanyahu'yu protesto eden 70'e yakın ülkeden bazıları şöyle:

Türkiye, Filistin, Tunus, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Katar, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Malavi, Madagaskar, Kırgızistan, Kuveyt, Endonezya, Gana, Küba, Butan, Sudan, İspanya, Cabo Verde Cumhuriyeti, Mauritus, Nijer, Nijerya, Libya, Gambiya, Srilanka, Bangladeş, Komorlar, Afganistan, Umman, Moldova, Brezilya, Peru, Nikaragua, Özbekistan, Malavi, Antigua ve Barbuda, Botsvana, Bahamalar, Monako.

Soykırıma rağmen bazı ülkeler salonda kalmaya devam etti

Diğer taraftan, İsrail'in bölgede uluslararası hukuku ihlaline ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından "savaş suçları, insanlığa karşı suçlar" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olmasına karşın bazı ülke temsilcilerinin, Netanyahu'nun konuşmasını salonda dinlemeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Bu ülkeler arasında 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'den desteğini hiç esirgemeyen ABD, Tel Aviv'le stratejik savunma, enerji ve ekonomik ilişkilerini derinleştiren Yunanistan, yakın zamanda yönetim değişikliğinden sonra İsrail yanlısı tutum benimseyen Slovenya, Kolombiya, Venezuela ve geleneksel olarak İsrail'e güçlü desteğini sürdüren Almanya, Arjantin, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna ve Çekya yer aldı.

Geleneksel dış politikasında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki uygulamalarına karşı çıkan Çin misyonunun ise bir kişiyle de olsa salonda temsil edilmesi göze çarptı.

Son dönemde Tel Aviv ile diplomatik krizlere tanık olan İngiltere, Fransa, İrlanda, Belçika, Norveç ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de salonda kalması dikkati çekti.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye devam eden bazı diğer ülkeler ise şunlar oldu:

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Slovakya, Uganda, Zambiya, Avusturya, Avustralya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kanada, Kamerun, Meksika, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda, Kenya, El Salvador, Fildişi Sahilleri, Kamboçya, Surinam, Seyşeller, Romanya, Nepal, Kazakistan, Ekvador, Gabon, Kosta Rika, Kongo, Burundi, Burkina Faso, Belarus, Andora, Portekiz, Polonya, Azerbaycan, Danimarka, Zimbabve ve Solomon Adaları.