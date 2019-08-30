Türkiye
Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı
30 Ağustos 2019 Cuma 14:12 - Son Güncelleme 30 Ağustos 2019 Cuma 14:18
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitme hazırlığındaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale, Büyükhusun ve Bademli köyü sahillerinde düzenledikleri 4 operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 106 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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