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Türkiye
AA 18.03.2024 13:02

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısı ile törenler düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısı ile törenler düzenlendi
[Fotograf: AA]

Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlik defterini imzaladı.

Kur'an okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısı ile törenler düzenlendi

Kırklareli

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü tarafından anıta çelenk sunuldu, Vali Birol Ekici şehitlik defterini imzaladı.

Vali Ekici, konuşmasında şehit ve gazilerin şükranla anıldığını söyledi.

Şehit ve gazilerin asla unutulmayacağını ifade eden Ekici, "Millet olarak bizlere düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik içerisinde olacağız. Bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenilir bir şekilde devretmek görevimizdir" diye konuştu.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısı ile törenler düzenlendi

Tekirdağ

Tekirdağ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Vali Recep Soytürk şehitlik defterini imzaladı.

Daha sonra şehit mezarlığını ziyaret eden Vali Soytürk ve protokol üyeleri, şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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