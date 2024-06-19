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Türkiye
AA 19.06.2024 00:48

Çanakkale, Uşak ve İzmir'de çıkan orman yangınları sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan, Uşak'ta ise dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınları sürüyor. Ekiplerin müdahalesiyle söndürme çalışmaları devam ederken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu. İzmir'in Dikili ilçesinde başlayan yangın da rüzgarın şiddetiyle çevredeki sitelere yaklaştı.

Çanakkale, Uşak ve İzmir'de çıkan orman yangınları sürüyor

Çanakkale Eceabat'ta 16.05'te çıkan yangına saat 16.11'de müdahale edildi.

Havadan söndürme çalışması 9 uçak ve 6 helikopterle başlatıldı.

Çanakkale'de yangını söndürme çalışmaları gece görüş helikopteri, 94 adet arazöz, iş makinelerinden oluşan kara araçları ve 540 personelle mücadeleye tüm kurumların iş birliğiyle devam ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı

Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı. Köyde herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı bulunmuyor.

Tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

Bölgede rüzgar saatte 28 kilometre hızla eserken, nem yüzde 68, sıcaklık da 23 derece.

Tahminlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu.

Uşak'taki yangına müdahale sürüyor

Uşak'ta Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda dün akşam 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.

İzmir'de çıkan yangın sitelere yaklaştı

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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