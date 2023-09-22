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Türkiye
AA 22.09.2023 08:30

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tankerin yüzdürülmesiyle normale döndü.

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler arızasını giderdikleri tankeri römorkörler eşliğinde Bozcaada demir sahasına götürdü. Gemi güvenli alanda demirletildi.

Geminin yüzdürülmesiyle Çanakkale Boğazı'ndaki trafik de güney-kuzey yönünde yeniden sağlanmaya başladı.

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