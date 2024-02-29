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Türkiye
TRT Haber 29.02.2024 14:36

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüşün düzelmesiyle çift yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

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