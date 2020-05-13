Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının, ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi.

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı.

188 metrekarelik kısmı hazine arazisinde

Villanın 188 metrekarelik kısmının hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, şu açıklamaya yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanını işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.