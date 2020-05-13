Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden bir ekip, sabah saatlerinde Hülya Özdil'e ait yapıdaki imara aykırı eklentilerin yıkılıp yıkılmadığını kontrol etti.

Villada bir tadilat olmadığının görülmesi üzerine, belediye ekibi çalışma başlattı. Yapıya sonradan eklenen pergole ve çelik iskeletler söküldü. Jeneratör dairesi, müştemilat ve bodrum katta da yıkım yapılacak.

Muğla'da geçen Ağustos'tan bu yana, büyük bölümü Bodrum'da olmak üzere imara aykırı 499 kaçak yapı yıkıldı.