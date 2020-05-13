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Bodrum'da Özdil'in villasında imara aykırı bölümler yıkılıyor
[Fotoğraf: DHA]
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor. İmara aykırılıklar belirlenen gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villada da yıkım çalışması başladı.
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden bir ekip, sabah saatlerinde Hülya Özdil'e ait yapıdaki imara aykırı eklentilerin yıkılıp yıkılmadığını kontrol etti.
Villada bir tadilat olmadığının görülmesi üzerine, belediye ekibi çalışma başlattı. Yapıya sonradan eklenen pergole ve çelik iskeletler söküldü. Jeneratör dairesi, müştemilat ve bodrum katta da yıkım yapılacak.
Muğla'da geçen Ağustos'tan bu yana, büyük bölümü Bodrum'da olmak üzere imara aykırı 499 kaçak yapı yıkıldı.
Etiketler: bodrum Yılmaz Özdil VillaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:55
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