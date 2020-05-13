Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'nca adliyelerde süren yargılamalara ara verildi.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten arabulucular, ticari, tüketici, işçi-işveren ve aile hukuku gibi konularda uyuşmazlık yaşayan tarafları video konferans yöntemiyle buluşturuyor.

Kimi zaman da taraflar aynı ortamda maske takarak, ellerini dezenfekte ederek ve sosyal mesafe kuralına uyarak aynı ortamda buluşturulup, hukuki uyuşmazlık arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturuluyor.

Bağımsız Arabuluculuk Derneği (BADER) Diyarbakır Şube Başkanı avukat Gülben Elhakan, tedbirler kapsamında duruşmaların ertelenmesinin arabuluculuğa engel olmadığını söyledi.

"Taraflar kendi hakimliklerini kendileri yapıyor"

Yargılamanın geçici süre durduğuna ancak arabuluculuk faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çeken Elhakan, "Arabuluculuğu gerek online gerekse de tarafların sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması kaydıyla sürdürüyoruz. Arabuluculuk sürecinde elde edilen kazanımla vatandaşların rahatlığını hissedebiliyoruz. Bu durum mutluluk verici" dedi.

Tüm tarafların memnun olduğu bir süreci yönettiklerini anlatan Elhakan, şöyle konuştu:

"Arabuluculukta taraflar kendi hakimliklerini kendileri yapıyor. Ulaşacakları çözüme kendileri karar veriyor. Çözüm yolu bulamadıkları takdirde arabulucular olarak bizler kendilerine çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Anlaşmazlıklarda çözüme varılması yargı tarihi açısından mükemmel bir durum."