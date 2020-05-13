Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı.

Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Başçavuşa 15 yıl hapis

Açılan soruşturmada Kılıç'ın başına, nöbet sırasında astsubay başçavuş Osman Hancı'nın miğfer ile vurduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hancı, "Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi.Tutuklanarak cezaevine konulan Hancı, yargılama sonunda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yapılan itiraz üzerine davayı yeniden gören Bursa Bölge 5. Ceza Dairesi, cezayı 15 yıla çıkarttı.

Baba Kılıç: Devletime teşekkür ediyorum

Er Gökhan Kılıç’a, 'şehitlik' unvanı verildi. Oğluna şehitlik unvanı verildiğinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen yazıyla haberdar olan baba Halis Kılıç, “Oğlumun başına miğferle vurularak öldürülmesinden sonra cenazesi bize teslim edildi. Askeri tören yapılmadan oğlumu toprağa verdik. Şehit sayılmamasına içimiz kan ağlıyordu. Ailece hukuk mücadelesi başlattık. Komutana 15 yıl hapis cezası verildi. Üç yıl sonra oğluma şehitlik unvanı verildi. Devletime teşekkür ediyorum. Oğlumun naaşının Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığı’na taşınmasını istiyorum” dedi.