Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli'de 9 ve Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 30, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ağrı'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı tahmin ediliyor.