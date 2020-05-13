Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu'da, öğle saatlerinden akşama kadar aralıklı, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli'de 9 ve Erzincan'da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 30, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ağrı'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: sağanak doğu anadoluSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:53
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