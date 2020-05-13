Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çeşitli hastalıklardan tedavi altında tutulan bebeklerin koronavirüsten etkilenmemesi için 2 aydır ziyaret yasağı uygulanıyor.

Bu nedenle, anne ve babalar da çocuklarını göremiyor.

Hastanede çalışan doktor ve hemşireler, tedavileri devam eden bebeklere kendi evlatları gibi bakıyor.

Hastanedeki doktorlar, tedavileri devam eden bebekler ile ilgili ailelere her gün telefonla bilgi veriyor.

Anne ve babalar büyük bir umutla bebeklerinin taburcu olmasını bekliyor

“Annelerinin olmadığını hissettirmemeye çalışıyoruz”

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hemşire olarak görev yapan Hatice Gemici, “Burada çalışmak, annelerinden ayrı olan bebeklere onların annelerinin yanlarında olmadığını hissettirmemeye çalışıyoruz. 7/24 onların yanındayız. Vardiya değişimi yapsak bile bizden birileri mutlaka oluyor. Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz” dedi.

“Annelere her gün telefonla bilgi veriliyor”

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sorumlusu Prof. Dr. Güner Karatekin, ailelere telefonla bilgi verildiğini belirterek, “Maalesef biz annelerimizi servise alamadık. Doktorlarımız anneleri her gün belirli saatlerde arayarak bilgi veriyor. Onları bilgisiz bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bebeğimizi çok özlüyoruz"

Çocuğunu çok özlediğini ifade eden Anne Selda Vidinli ise, “Bebeğimizi çok özlüyoruz. Merak ediyoruz. Doktorlarımız sağ olsun haftada 3 kere bizi telefonla bilgilendiriyorlar. Haber güzel olunca ağlıyorum” ifadesini kullandı.

