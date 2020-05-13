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Çamlıca Kulesi'nde yangın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nden dumanlar yükseldi. Olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:59
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