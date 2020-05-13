Valilikten yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesindeki taziye bağlantılı koronavirüs vaka sayısının 103 olduğu belirtildi.

Sağlık ve güvenlik kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik filyasyon ekiplerinin yapmış olduğu özverili-titiz çalışma ve riskin farkına vararak ekiplere bilgi vererek yardımcı olan vatandaşlar sayesinde Ortanca'da vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ortanca Mahallesindeki taziye bağlantılı 12 yerleşim yerinde 5123 vatandaşımız tedbir amaçlı karantina altında.

Kurallara daha sıkı bir şekilde uyalım. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokakta maske takıp sosyal mesafeye dikkat edelim. Hep birlikte tedbirleri elden bırakmadan koronavirüsle mücadelemizi sürdürelim."

İlçenin Ortanca Mahallesi'nde COVID-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir aile tarafından mahallede taziye çadırı kurulmuştu.Aile mensupları ve taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, muhtar görevden uzaklaştırılmıştı.