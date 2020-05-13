Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine indi.

Bir süre çevrede dolaşarak yiyecek arayan ayı, gelen seslerden korkunca kaçmaya başladı.

Bu esnada Artvin Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçen ayı, polis ekiplerinin hareketli anlar yaşamasına neden oldu.

Ayının polis karakolunun önünden geçtiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ilçe Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçen ayı, polisler arasında şaşkınlığa yol açıyor. Bir grup polis ayının peşinden koşup nereye gittiğini anlamaya çalışıyor.