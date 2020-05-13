Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda Hakkari Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait mağara bulundu.

Mağara içerisinde; 9 adet 81 mm lik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mühimmat ve malzemeler METİ timleri tarafından imha edildi.