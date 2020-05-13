Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmatlar imha edildi
Hakkari Çukurca’daki terör operasyonunda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatlar Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timleri tarafından imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda Hakkari Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait mağara bulundu.
Mağara içerisinde; 9 adet 81 mm lik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mühimmat ve malzemeler METİ timleri tarafından imha edildi.
Etiketler: terör operasyonu Hakkari ÇukurcaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45
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