Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te teröristlerin yola tuzakladığı 2 EYP imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Siirt'te teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Doğanköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.
Uzaktan komutalı ve hareket sensörlü patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.
Etiketler: terör örgütü Siirt operasyonSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:38
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