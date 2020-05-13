Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Doğanköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Uzaktan komutalı ve hareket sensörlü patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.