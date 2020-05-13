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Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesindeki bazı kişilerin örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma, ateşli silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirledi.
İlçedeki 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 15 zanlıyı yakaladı.
"Zanlıların evleri didik didik arandı"
Zanlılara ait adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği "Piyon" ile yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar, 247 kök kenevir, 225 gram metamfetamin, 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 48 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 6 bıçak, 11 adet 1 dolarlık banknot, 50 dolar ve 22 bin lira ele geçirildi.
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