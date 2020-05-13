Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında seyahat yolcu belgesi olmayan, 65 yaş ve üzeri trafiğe çıkanlara yönelik yaptığı uygulamalara devam ediyor.

Bu kapsamda, Hasan Çelik'in kullandığı kamyonet, Alantur mevkisinde durduruldu.

COVID-19 tedbirleri hatırlatılarak 3 bin 150 lira idari ceza uygulanan Çelik'in ehliyetine el konuldu.