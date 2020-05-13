Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 84 yaşındaki kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini kamyonetiyle trafiğe çıkarak ihlal eden 84 yaşındaki kişinin ehliyetine el konuldu.
Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında seyahat yolcu belgesi olmayan, 65 yaş ve üzeri trafiğe çıkanlara yönelik yaptığı uygulamalara devam ediyor.
Bu kapsamda, Hasan Çelik'in kullandığı kamyonet, Alantur mevkisinde durduruldu.
COVID-19 tedbirleri hatırlatılarak 3 bin 150 lira idari ceza uygulanan Çelik'in ehliyetine el konuldu.
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