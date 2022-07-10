Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
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