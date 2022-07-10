Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara Nallıhan'da yaşanan su baskını kamerada
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak sele dönüştü. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve ekin tarlaları su altında kaldı.
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Ankara'da bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.
Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı da olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: İHA]
Sel nedeniyle Nallıhan'ın birçok mahallesinde dereler taştı, tarlalar su altında kaldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve yollar yarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Pek çok yerde tahribata yol açan dolu ve dereleri taşıran sel, cep telefonu kameralarına yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Meteoroloji Ankara Sağanak Sel
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