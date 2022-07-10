Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Ankara'da bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı da olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Sel nedeniyle Nallıhan'ın birçok mahallesinde dereler taştı, tarlalar su altında kaldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve yollar yarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Pek çok yerde tahribata yol açan dolu ve dereleri taşıran sel, cep telefonu kameralarına yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]