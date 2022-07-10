İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"797 ihbar geldi, 266'sı Esenyurt'tan yapıldı"

Gece saatlerinde başlayan sağanağın su baskınlarına dönüşmesiyle çok sayıda ihbar geldiğini belirten Yerlikaya şöyle konuştu:

"Bugünün ilk saatlerinden itibaren şehrimizde şiddetli yağışlarla birlikte pek çok yerden su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Geceden bu yana toplam 797 ihbar yapıldı, 266'sı Esenyurt'tan geldi. Ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle ve hızlıca hareket ederek vatandaşlarımız ikaz edildi."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Saat 12 itibarıyla su baskınları noktasında gelen ihbarların sayısı 797.https://t.co/qyZUk2Jwm8 pic.twitter.com/PLmivG5uqh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2022

"128 daireden 70'inin tahliyesi yapıldı"

128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Hasar tespit ve zarar tespit komisyonları kuruldu, onlar çalışıyor. Bu akşam olmadan her iki tespiti de tamamlamış olacağız. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak. Bakanımızın da talimatıyla ilk etapta vatandaşlarımıza Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da Kaymakamlığımız koordine ediyor, onları da süratle vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız " dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gerek hasar tespit gerek zarar tespit komisyonları kuruldu. Bu akşam olmadan her iki tespitleri de tamamlamış olacağız. https://t.co/qyZUk2Jwm8 pic.twitter.com/xByx1cxTEC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2022

"Şiddetli yağış 22.00'ye kadar sürecek"

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği uyarısını hatırlatan Vali Yerlikaya vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı:

"22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor. Ben sizler aracılığıyla su baskınından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Beterinden, tekrarından korusun diye dua ediyorum."

[Fotoğraf: AA]