Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Can ve mal kaybı yaşanmadı
Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Ekiplerin mahallelerde taramalarını sürdürdüğü bildirildi.
Etiketler: Deprem Son Dakika Van
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