Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Ekiplerin mahallelerde taramalarını sürdürdüğü bildirildi.