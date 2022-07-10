AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü'nde etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Dakikada 65 şimşek çaktı

Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

[Fotoğraf: AA]

En fazla yağışın görüldüğü bölge

Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu.

Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış Sarıyer (123,8kg/m2), Büyükçekmece (101,3kg/m2), Eyüpsultan (96,2kg/m2), Şişli(74,7kg/m2) ve Beykoz'da (84,8kg/m2) kaydedildi.

Diğer ilçelerde ise 20-50kg/m2 oranında yağış gözlendi.