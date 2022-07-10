İstanbul'da beklenen sağanağın başlaması ile birlikte gökyüzünde art arda şimşekler çakmaya başladı.

Sağanak birçok bölgede su baskınlarına ve evlerin sular altında kalmasına sebep oldu.

"Yatay olarak uzanmanız, sivriliği azaltmanız veya bir arabanın içerisine girmeniz gerekiyor. Yıldırımdan korunmanın en güvenli yolu bu"



Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Öğr. üyesi Prof. Dr. Hasan Tatlı, yıldırımdan korunma yollarını @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/OMfUezNrSU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2022

Art arda şimşekler

Genellikle Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı çektikleri şimşeklerin görüntülerini paylaştı.

Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.