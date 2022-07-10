Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir araç takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç ters döndü. Yaşanan kazada sürücü yaralanmadan kurtuldu, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Bekir G.'nin kullandığı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir sebeple takla attı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Bekir G. kendi imkanıyla araçtan yara almadan çıktı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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