Kentte gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti.

Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.

Kadıköy'de yola devrilen ağaç ihbar üzerine gönderilen itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bazı sokaklarda tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşandı.

''Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.''



AFAD’ın 21 il için bulunduğu kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kentin birçok noktasında yollar göle döndü. pic.twitter.com/eApFwcDIHL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2022

Şişli Gülbağ'da gece saatlerinde şiddetli yağış sırasında bir vatandaşın, alt kattaki evine su girmesin diye bahçede biriken suyu kovayla boşalttığı görüldü.

Turuncu uyarı yapıldı

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.

AFAD'dan açıklama: 215 ihbar alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul il genelinde gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışlar neticesinde ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su basması olayları meydana gelmiştir. Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alınmıştır. Sakarya ve Bursa il AFAD müdürlüklerimizden bölgeye takviye ekipler görevlendirilmiştir. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."