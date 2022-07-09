İzmir'in Urla ilçesinde C.A. idaresindeki otomobil, Urla-Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında O.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Emine Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan C.A, B.A. ve A.S.A. ile O.A, Z.A. ve R.A. ambulanslarla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.