Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[TRT Haber Arşiv]
İzmir'in Urla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İzmir'in Urla ilçesinde C.A. idaresindeki otomobil, Urla-Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında O.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Emine Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan C.A, B.A. ve A.S.A. ile O.A, Z.A. ve R.A. ambulanslarla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:01
- 23:26
- 23:21
- 23:16
- 23:10
Sıradaki Haber
Ankara'da sağanak sele neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz