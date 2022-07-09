Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak sele neden oldu
[Fotograf: DHA]
Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde sel meydana geldi.
Ankara'da Nallıhan, Güdül ve çevre ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti.
Sağanak köy yollarında sel oluşmasına neden olurken, kuvvetli rüzgar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara Valiliği'nden yapılan sağanak yağış uyarısında, vatandaşların dikkatli olması belirtilerek, ''10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.
Etiketler: Ankara Sel Hava Durumu Sağanak
Son Haberler
- 00:01
- 23:41
- 23:26
- 23:21
- 23:16
Sıradaki Haber
Yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz