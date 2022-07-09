Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bu bayramda da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Yollarda, sokak aralarında, hatta mağazalarda kaçan kurbanlıkları yakalamak hiç kolay olmadı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Lüfti Turaç’ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü.
Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı.
Denizden çıkarılan keçinin küpe numarasından sahibine ulaşıldı. Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent, keçinin sahibi Turaç ile irtibata geçip keçiyi satın aldı.
Kurtarılan kurbanlık keçi 'Karakız', 2018 yılında kurtarılan 'Ferdinand' isimli dananın kaldığı çiftliğe gönderilecek.
Koyun mağazaya girdi
İstanbul, Rize, Adıyaman, Şanlıurfa ve birçok ilde manzara aynıydı. Sahipleriyle köşe kapmaca oynayan kurbanlıklar uzun uğraşlar sonunda yakalandı.
Tokat'ta kaçan kurbanlık yakalanamadı
Yakalanamayan kurbanlıklar da oldu. Tokat'ta sahipsiz bir kurbanlık için kovalamaca başladı.
Ancak tüm çaba sonuçsuz kaldı. Kurbanlık koç uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu
Kaçan bir kurbanlık Ankara'da ise kazaya sebep oldu. Bir araç sürücüsü yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yaptı. Önce başka bir araca çarpan sürücü ardından şarampole yuvarlandı.
Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.