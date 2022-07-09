Mersin'in Erdemli ilçesinde Lüfti Turaç’ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü.

Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı.

Denizden çıkarılan keçinin küpe numarasından sahibine ulaşıldı. Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent, keçinin sahibi Turaç ile irtibata geçip keçiyi satın aldı.

Kurtarılan kurbanlık keçi 'Karakız', 2018 yılında kurtarılan 'Ferdinand' isimli dananın kaldığı çiftliğe gönderilecek.

Koyun mağazaya girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde ise kaçan koyun, bir mağazaya girdi. Mağazada bulunanlar karşılarında koyunu görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

İstanbul, Rize, Adıyaman, Şanlıurfa ve birçok ilde manzara aynıydı. Sahipleriyle köşe kapmaca oynayan kurbanlıklar uzun uğraşlar sonunda yakalandı.

Tokat'ta kaçan kurbanlık yakalanamadı

Yakalanamayan kurbanlıklar da oldu. Tokat'ta sahipsiz bir kurbanlık için kovalamaca başladı.

Ancak tüm çaba sonuçsuz kaldı. Kurbanlık koç uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu

Kaçan bir kurbanlık Ankara'da ise kazaya sebep oldu. Bir araç sürücüsü yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yaptı. Önce başka bir araca çarpan sürücü ardından şarampole yuvarlandı.

Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.