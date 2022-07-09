İstanbul'da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine geldi. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Göçer, yüzerken bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparken, ailesi 10 yaşındaki Göçer'den sevindirici haber gelmesini bekliyor.