Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da lunapark kazası
[DHA Arşiv]
Malatya'da lunaparktaki gondoldan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta gondola binen A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Malatya
Sıradaki Haber
Hakkari'de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz